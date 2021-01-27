تحرير 32 مخالفة ورفع 20 سيارة مهملة في «الجهراء»

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولاته الميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة والتأكد من مستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة ومنطقة كبد.

وأكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق فهد القريفة أن الجولات جاءت في إطار الجهود التي يبذلها الفريق الرقابي في الإدارة التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة وإبراز الجانب الجمالي في المحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي والتصدي لكل التجاوزات في مناطق المحافظة.

وأشار القريفة إلى أن رفع مستوى النظافة لن يأتي إلا من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع المناطق، مؤكدا أن مفتشي الإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع كل المخلفات.

بدوره أوضح مراقب النظافة العامة مشعل الديحاني أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالإدارة في منطقة كبد اسفرت عن رفع 942 م3 من المخلفات ورفع 20 سيارة مهملة، تحرير 16 مخالفة للائحة النظافة، تحرير 6 مخالفات إشغال طرق، 10 مخالفات بائع جائل فضلا عن عمل لوحات إرشادية لتوعية المواطنين والمقيمين بلوائح البلدية، لافتا إلى تواصل الفريق في تنظيف منطقة كبد حتى الانتهاء منها.

