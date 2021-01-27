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وطن النهار

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احتجاجاً على قرارات إدارية

اعتصام موظفي الجمارك في «السالمي»


نفذ جمركيون في منفذ السالمي اعتصاماً في سكنهم وامتنعوا عن العمل امس، ما أدى الى شلل المنفذ وتوقف دخول أكثر من 400 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنشائية إلى البلاد. جاء الاعتصام بسبب منع رجال جمارك السالمي من دخول المنفذ دون حمل هوية العمل ومنع دخول سياراتهم للمنفذ وتركهم يسيرون مسافة طويلة للوصول لمكاتبهم في هذه الظروف المناخية». واعلنت نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك ان بعض القرارات لا تخدم العمل حيث يمنع دخول الموظفين بمركباتهم ويتم إجبارهم على السير على الأقدام بمسافة عدد من الكيلومترات وكذلك عدم تسليمهم تصاريح الدخول، ما يتسبب في تعطيل العمل وتأخير حركة دخول الشحن البري للبلاد».


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