إطلاق «الاستفسار عن القضايا» إلكترونياً

وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه في إطار التحول الرقمي بجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، واستكمالا لما تم إنجازه من خدمات لتبسيط الإجراءات التي تخدم جميع قطاعات الوزارة وتوفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز على المراجعين من المواطنين والمقيمين، قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للتحقيقات بإطلاق خدمة الاستفسار عن القضايا المسجلة على المواطنين والمقيمين لدى الإدارة العامة للتحقيقات على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول على www.moi.gov.kw، والضغط على «يهمنا رأيك»، ثم اختيار الإدارة العامة للتحقيقات واستكمال بقية الإجراءات. وأعلنت «الداخلية» أن هذا الاجراء يأتي حرصا منها على السماح لكل المواطنين والمقيمين بالدخول على موقع وزارة الداخلية والاستعلام عن القضايا المسجلة بالإدارة العامة للتحقيقات دون مشقة الذهاب ومراجعة الإدارة.

