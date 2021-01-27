«السكنية»: 4892 مواطناً تسلموا شهادات قسائمهم

وطن النهار

كشف المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنيـــــة عمر الرويح عن تسليم الإدارات المختصة 4892 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك حتى يوم الخميس الماضـــــي. وأشار الرويح في تصريح صحافي، إلى أن ما يقارب 8372 مواطنا حصلوا على مواعيد مسبقــــة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة لزيارة المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط «الكروكي» لاستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية. وأكد أن المؤسسة تحرص خلال عملية توزيع الشهادات على الالتزام بآلية التباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية وحسب آلية ثابتة ومرنة. واشاد الرويح بنتائج الاجتماع التنسيقي الثاني للجهات الحكومية الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون الاسكان د. عبدالله معرفي بشأن استكمال إجراءات تسليم اذونات البناء.

