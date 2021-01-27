«الداخلية» تطلق خدمة نقل كفالة مادة «18» إلكترونياً

وطن النهار

قالت وزارة الداخلية إن الإدارة العامة لنظم المعلومات وبالتنسيق مع قطاع شؤون الإقامة قامت أمس الثلاثاء بإطلاق خدمة نقل كفالة مادة 18 (قطاع خاص من كفيل إلى كفيل) وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي أن الخدمة تأتي ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي لجميع خدماتها المقدمة وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز على المراجعين. وأوضحت أن إطلاق هذه الخدمة يأتي أيضا استكمالا لما تم إنجازه من خدمات إلكترونية تم إطلاقها على موقع وزارة الداخلية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدمها قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين.