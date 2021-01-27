«الأوقاف»: وظائف إشرافية شاغرة في جميع القطاعات

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي، تعميما إداريا مطلع الشهر الجاري، بشأن الإعلان عن وظائف إشرافية شاغرة في عدد من الإدارات والأقسام والمراقبات في جميع قطاعات الوزارة. وحدد التعميم شروطا معينة للوظائف الإشرافية غير التعليمية، منها ضرورة حصول ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي تخصصي 10 سنوات خبرة في مجال التخصص. كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلا في آخر تقريري كفاءة بدرجة ممتاز، وأن يكون إسناد الوظيفة بالندب لمدة عام على الأقل قبل التثبيت، وأن يكون قد أمضى سنتين كاملتين في العمل بالإدارة التي توجد بها الوظيفة الإشرافية. أما فيما يتعلق بالوظائف الإدارية والتعليمية، فأوضح التعميم ان وظيفة مراقب الدراسات الإسلامية، يجب ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي تخصصي، و16 سنة خبرة في مجال التعليم، والحصول على آخر تقريري كفاءة بدرجة ممتاز، وأن يكون الموظف قد قضى مدة سنتين في العمل بالإدارة التي توجد بها الوظيفة الإشرافية الشاغرة. وجاء في التعميم «تقوم لجنة تدقيق وفحص بيانات وملفات جميع المرشحين الذين تم بحثهم وحصرهم من خلال فريق العمل المشار إليه برفع ملفات المقبولين من المرشحين إلى لجنة مقابلات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية وتلقي الاعتراضات من قبل من تم استبعاد اسمائهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ اخطارهم من قبل الفريق المشار إليه.