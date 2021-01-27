وزير الدفاع قلَّد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم

أول النهار

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر أمس كوكبةً جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

من جانب آخر استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه صباح امس على حدة كلا من سفير سلطنة عمان د. صالح بن عامر، سفير دولة قطر بندر بن محمد العطية، سفير الجمهورية التونسية الهاشمي عجيلي، سفير جمهورية الهند سيبي جورج وسفيرة الجمهورية الفرنسية آن كلير لو جيندر.

وتم خلال اللقاءات مناقشة اهم الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز اواصر التعاون والعمل المشترك بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة، اضافة الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.

