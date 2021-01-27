«الثالثة ثابتة».. هدف الخالد الاستراتيجي

الأولى

فيما تعد العدة لاجتماعات تشاورية ما بين رئيس الحكومة والمجاميع النيابية المتعددة، حسمت مجموعة الـ 16 امرها بعد ان اعلنت مد يد التعاون الى الحكومة الجديدة اذا ابدى سمو الشيخ صباح الخالد تعاونا في القضايا والملفات التي اعلنوا عنها.

وكانت المجموعة التقت أمس الأول في ديوان النائب أسامة المناور وخرجت بتأكيد ما دعت اليه سابقا، وقال النائب مساعد العارضي بعد الاجتماع ان امامنا تكليفا جديدا من سمو الأمير لسمو الشيخ صباح الخالد وليس لنا خلاف مع الاسماء، فاذا تغير نهج الخالد وتعاون في القضايا الشعبية وأهمها العفو الشامل فسنتعاون معه، ولكن اذا لم يتعاون فان كتاب عدم التعاون موجود وأيضا الاستجواب موجود.

وقالت مصادر لـ النهار ان الحكومة قررت ان تقدم للمجلس عربونا للتعاون متمثلا في تعديلات النظام الانتخابي وعدد اصوات الناخب ليكون ذلك بوابة التعاون والحوار بين السلطتين على الموضوعات والاولويات الاخرى. مشددة على ان سمو الشيخ صباح الخالد يصر على ان تكون حكومته الثالثة ثابتة عبر تدعيمها بعناصر تكنوقراط مع تنسيق شامل مع النواب لتحقيق التوافق المنشود بين السلطتين.

من جهته، قال النائب مهلهل المضف اذا تم التعاون مع الحكومة فهذا يعتبر انجازا للشعب الكويتي واذا لم يكن هناك تعاون حقيقي وسريع فإن مساءلة رئيس الوزراء ستكون مطروحة، مضيفا: انا مع تعديل النظام الانتخابي وتطويره الى الافضل لان برنامجي الانتخابي قائم على الاصلاح السياسي وبوابته وجود نظام انتخابي يعبر عن الارادة الحقيقية ويكفل وجود اغلبية واقلية سياسية في مجلس الامة ولذا تقدمت باقتراح قوائم التمثيل النسبي لتعزيز العمل الجماعي، واي قانون انتخابي تتوافق عليه مجموعة النواب مع السلطة التنفيذية لتغيير النظام القائم سنكون داعمين له.

بدوره، قال النائب صالح المطيري ان خطنا واضح وهناك ممارسة سياسية حسب الادوات الدستورية ولذلك لا يوجد تحصين لرئيس الوزراء، واوضح بقوله: نحن ملتزمون بقسمنا وثابتون على مبادئنا.

وقال النائب ثامر السويط ان العمل السياسي بلا بوصلة أو التزام، يجعل صاحبه في مهب الريح والتقلبات لذا فإن الانحياز والثبات يكونان للناس فقط ولفكرة العدالة والمساواة والكرامة والحقوق، فهذه هي الرافعة التي تختبر المواقف وتدفع للاستمرار والنجاح.

إلى ذلك، اكد النائب حمد المطر أنه من غير المقبول إعلان وزارة المالية إفلاس الاحتياطي العام الذي كان أكثر من 45 مليار دينار، متسائلا أين ذهبت، داعيا الى تفعيل الأدوات الرقابية لمحاسبة المسؤولين عن ضياع هذه الأموال، موجها سؤالا الى وزير المالية للوقوف على حجم الاصول وحجم عوائد الاحتياطي العام والمبالغ المسحوبة منه منذ عام 2014 الى اليوم.

وعاب النائب عبدالكريم الكندري على رئيس الحكومة ترؤسه امس أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد اعادة تكليفه ليعلن عن عجز يتجاوز 11 مليارا، مذكرا اياه بما قال قبل‏ 4 أشهر حين أنكر العجز في الميزانية وهو على منصة الاستجواب. واكد الكندري ان العجز سببه سوء الادارة والفساد كان برعاية حكومية.

وقال النائب عبدالله الطريجي، ان المطلوب من الحكومة المقبلة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين وسراق المال العام، وسرعة تقديم برنامج عمل قابل للتطبيق وفق جدول زمني محدد، والابتعاد عن معالجة الأوضاع الاقتصادية من جيب المواطن، والتعاون مع المجلس في الملفات والقوانين الشعبية، وبدورنا سنراقب ونقيم الأداء وفق أدواتنا الدستورية.

من ناحيته، قال النائب محمد الراجحي ان على رئيس الوزراء ترجمة أقواله إلى أفعال، وموقفنا من استجوابه ثابت مادامت قضايا الشعب محل استحقاق، وسنضع يدنا بيد من يكون عوناً للأمة.