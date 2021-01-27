اقتصاديون وخبراء يحذِّرون الحكومة: تحركوا قبل فوات الأوان.. فالأمر جلل!

الأولى

ردود فعل واسعة، اثارتها تصريحات وزير المالية خليفة حمادة بشأن الأوضاع المالية الحرجة التي تمر بها الكويت وفق تقديرات ميزانية 2021/2022، فقد سجلت الميزانية عجزاً تراكمياً قدره 165 مليار دولار في 8 سنوات، فيما ناقضت الحكومة نفسها في تنويع مصادر الدخل خلال تلك الفترة، بانفاق جاري زاد عشرات المرات عن مستويات الانفاق الرأسمالي. (طالع ص09-08)

واطلق مسؤولون ووزراء سابقون واقتصاديون، موجة تحذيرات من مستقبل الاقتصاد مع استمرار غياب سياسة حكومية واضحة بشأن الأوضاع المالية والاقتصادية وغياب الأمن الاقتصادي في الاهتمامات الحكومية، مطالبين بعدم التعامل مع ميزانية الدولة وكأنها حصالة اطفال او مكافأة نهاية الخدمة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة وضع حلول مهنية طويلة المدى للأوضاع الاقتصادية المزمنة.

ودعوا الى ضرورة المصارحة عن الوضع المالي وحقيقته امام الشعب وبكل وضوح، وأن يتم العمل سريعاً بتنفيذ برنامج التخصيص العام واعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة باعتبارهما ركيزة رئيسة في رؤية كويت جديدة 2035.

من ناحية اخرى، اشار مواطنون ومسؤولو مكاتب السفر والسياحة الى ان قرار خفض الرحلات التجارية اعلان حرب على الاقتصاد، فقد فاق مستوى التدمير المستويات القصوى، مشيرين الى ان الآلاف من الحجوزات الغيت او تأجلت لأكثر من شهر، ودفع ثمنها المواطنون والمقيمون على رحلات الترانزيت اضعافاً مضاعفة.

وبينوا ان تذاكر السفر ارتفعت 600 في المئة لبعض الوجهات، فيما اصبحت الحجوزات غير متاحة للراغبين في المغادرة او الوصول، ناهيك عن ارتفاع كلفة الوصول الى الكويت بزيادة اسعار الفنادق، موضحين ان تلك القرارات المفاجئة ضارة للغاية.