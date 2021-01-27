مليار دينار أنفقتها البنوك خلال أزمة «كورونا»

الأولى

كشف نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، ان عمليات الاحتيال المصرفي خلال 2020، تكاد لا تذكر والبنوك نجحت في كثير من الأحيان في استرداد الأموال بسرعة كبيرة، موضحاً أن كلها كانت بسبب قصور من العملاء وليس بسبب الأنظمة المصرفية. (طالع ص 10) وأضاف خلال مؤتمر إطلاق حملة لنكن على دراية أمس، أنه وصلتني رسائل احتيال كما تصل إلى الكثيرين من أفراد المجتمع في الكويت، وتواصلنا مع الجهات المعنية والأمنية لتزويدها بالمعلومات للحد من هذا الأمر.

ولفت العبيد إلى أن العملات الافتراضية غير مرخصة ولا يوجد في الكويت قوانين تنظم التداول بها، حيث خاطب المركزي المصارف بضرورة توعية العملاء بالابتعاد عنها بسبب عدم وجود ضوابط ناظمة لها.

فيما قال رئيس اتحاد المصارف عادل الماجد إن البنوك قدمت 400 مليار دينار خلال ازمة كورونا، منها 400 مليون لتأجيل الفوائد و600 مليون مساعدات، فيما أوقفت البنوك التعامل مع الشركات التي تعمل في البيتكوين لأن العمل بها مغامرة، موضحاً أن هناك جهلاً كبيراً بالمسؤوليات التي يجب على العميل الالتزام بها في غسل الأموال.