«المدنية» تحاصر نقل الأصوات: لا تغيير للعنوان قبل مرور عام

الأولى

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية انه سيتم منع اعادة تغيير العنوان قبل مرور عام لكل حالات تغيير العناوين من دائرة انتخابية إلى اخرى الا ان يكون تغيير العنوان من عقار ملك إلى عقار ملك آخر.

وقال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي في تصريح امس ان الهيئة اعتادت تطبيق اجراءات جديدة في هذا الموعد من كل عام سعيا إلى محاربة التغييرات الوهمية للعناوين مشيرا إلى انه تم اطلاق خدمة تنبيهات خاصة لملاك العقار على موقع الهيئة على الانترنت في اكتوبر 2018 تمكن مالك العقار من متابعة اي حالة اضافة أو شطب على العقار الذي يملكه.

وأوضح انه في يناير 2019 تم فرض اخذ البصمة على مقدم طلب تغيير العنوان لضمان حضور صاحب العلاقة وفي يناير 2020 تم فرض اخذ بصمة المالك للتأكد من علمه وموافقته قبل اضافة اي ساكن على العقار الذي يملكه.

وذكر ان الهيئة سوف تطلق خدمة لبيانات القاطنين تمكن ملاك العقار من الاطلاع على تلك البيانات آليا بعد التحقق من هوية المالك باستخدام تطبيق هويتي كما تتيح خدمة تقديم الشكوى في حال وجود اي خطأ في تلك البيانات.