«الفتوى»: سلامة قرارات تعيين محام «ب»

الأولى

تعليقا على الأحكام الابتدائية الصادرة بالغاء بعض القرارات الصادرة بتعيين محامين ب في ادارة الفتوى والتشريع اكدت الادارة احترامها الكامل لكل الأحكام القضائية مشددة سلامة موقفها القانوني اذ سبق لمحكمة الاستئناف - الدائرة الادارية - ان الغت مثل هذه الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن فضلا عن صدور حكم محكمة التمييز - الدائرة الادارية - بتأييد القرارات الصادرة في التعيين بوظيفة محام ب في ادارة الفتوى والتشريع.

وقالت في بيان انه تبين ان الأحكام الابتدائية الأخيرة جاءت على خلاف ما تواترت عليه احكام الاستئناف ومنها على سبيل المثال الاحكام الصادرة في الاستئنافات ارقام 2008/2019 و2013/2019 و756/2020 و753/2020 و749/2020 لصالح الفتوى والتشريع بتأييد جميع القرارات الصادرة بالتعيين بوظيفة محام ب والتي ايدتها محكمة التمييز في حكمها الصادر بجلسة 21 - 7 - 2020.

وأضافت انه صدرت اربعة احكام استئناف جديدة لصالح الفتوى والتشريع وقضت برفض الاستئناف وتأييد قضاء اول درجة برفض الدعوى موضوعا وهو ما يؤكد سلامة اجراءات وقرارات التعيين بوظيفة محام ب.

وأوضحت انه سبق لمحكمة الاستئناف ان حسمت جزئية خفض درجة الاختبار وأكدت انه قد جاء في اطار الاختصاص والتفويض الممنوح إلى لجنة الاختيار وأن درجة الاختبار لم تكن شرطا مسبقا مقررا سلفا وانما هو احد ضوابط عمل اللجنة التي تستقل بها وحدها دون غيرها وأكدت ان التخفيض كان لتوسيع قاعدة المشاركة بين المتقدمين وتم قبل تصحيح الاختبار التحريري الذي كان بمعرفة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.