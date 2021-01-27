خطوة باتجاه إصلاح وتطوير التعليم

الأولى

التعليم في الكويت بالأصل كان أهليا، ففي اول عقدين من القرن العشرين باشرت شخصيات كويتية التبرع بمالها لانشاء المدارس مثل المباركية والقبلة كخطوة اولى في تطوير التعليم الذي اتى بمجهود شعبي يؤمن بأن التعليم عنصر محوري ومهم في تقدم المجتمع الكويتي.

ومع تطور الكويت الحديثة شهد النظام التعليمي بعض المحاولات للنهوض به، أبرزها كان تقرير القباني وعقراوي في عام 1955 وتقرير المؤتمر العام للمناهج عام 1982. بينما اكثر المحاولات جدية كانت على يد مشروع تقويم النظام التربوي في الكويت الذي صدر بمرسوم اميري عام 1987، وكان فريق العمل الذي ضم 20 عضوا برئاسة المرحوم الاستاذ أنور النوري كوزير للتربية، ضم هذا الفريق شخصيات وطنية مهتمة بالشأن العام والتعليم بشكل خاص. استمرت هذه المحاولات الاصلاحية للتعليم مع كل وزير ومسؤول يأتي لوزارة التربية ولكن معظمها يتعثر ويتوقف في منتصف الطريق، وآخر هذه البرامج التي توقفت هو مشروع البنك الدولي الذي كلف الدولة بحدود 12 مليون دينار، حيث يقوم البنك الدولي بتقديم الخدمات الاستشارية ووضع اطر عامة وخطط ومشاريع وبرامج تدريبية في مختلف المجالات لمدة خمس سنوات 2015- 2019، لنحصل على ثمرة هذا المشروع في عام 2025، تم الغاء المشروع بكامله في عام 2017 من دون تقييم للعمل الذي انجز في اول سنتين، يحدث هذا التعثر او الايقاف المقصود لمجموعة اسباب ولكن اهمها هو عدم وجود سياسة تعليمية واضحة ومحددة ومستمرة.

لابد وان تتصف برامج اصلاح وتطوير المنظومة التربوية بالشمولية والاستمرارية، كما انه من الضروري ان تتشعب البرامج والمشروعات لكي تصل الى جميع مفردات وعناصر العملية التعليمية، بداية من برامج اعداد المعلم في كليات اعداد المعلم، مرورا بتطوير المناهج وتدريب الهيئات التعليمية والاشرافية والادارية، وانتهاء بتدريب القيادات العليا في الوزارة وباقي القيادات من الصفين الثاني والثالث، مع التركيز على بناء قدرات المؤسسة التربوية لتكون مؤهلة لقيادة وتنفيذ برامج الاصلاح والتطوير بكفاءة وفاعلية.

العمل التربوي لا يعرف الجمود ولا الرتابة ومن ضمنه المناهج التي يجب تطويرها بشكل مستمر، ولكي ينعكس ايجابا على تطوير مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة والارتقاء بالمعدلات التحصيلية وليتوافق مع الواقع والمتغيرات المتوقعة في المستقبل الذي دائما سيشهد مستجدات متسارعة ومتغيرة تتطلب ان تكون عملية التطوير متواصلة دون توقف. وهذه كانت ترجمة لرؤية الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- في اصلاح التعليم واكساب شباب المستقبل مهارات وعلوما تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة ومستدامة.

ومن الطبيعي انه كلما تأخرنا في اصلاح التعليم، كلما كانت الكلفة اعلى لانقاذه وخصوصا في ظل اوضاعنا الاقتصادية المتعثرة التي نمر بها والعالم اجمع.

وكما هو معروف ان حكومة الكويت تصرف على وزارة التربية فقط بحدود ملياري دينار سنويا، ثلثا هذه الميزانية تذهب لباب الرواتب والاجور، وجزء كبير من الثلث الباقي يذهب الى المنشآت التعليمية، ومع هذا كله، نجد منحنى التعليم دائما في نزول. لذا واذا اردنا النهوض بالعملية التربوية وانقاذ ما يمكن انقاذه فعلينا ان نخفف من الاوزان الثقيلة (الادارية والمالية والتعليمية) الملقاة على عاتق وزارة التربية وتحويلها الى القطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (الذراع اليمنى لوزارة التربية لتطوير التعليم). وفكرة التخفيف من الاوزان الثقيلة ممكن ان تتحقق من خلال اهم ثلاثة جوانب:

الاول - نقل مراحل التعليم المتوسط والثانوي الى القطاع الخاص وتتكفل الدولة بدفع رسوم التعليم للطلبة وتبقى مراحل رياض الاطفال والابتدائي في عهدة وزارة التربية، على ان تقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالاشراف على تلك المدارس الخاصة التي تقوم باستقبال طلبة المتوسط والثانوي.

ثانيا- نقل المركز الوطني لتطوير التعليم من وزارة التربية الى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث العمل به شبه متوقف لحاجته لتعزيز ميزانيته وحاجته الى برامج تدريبية مستمرة للعاملين فيه.

ثالثا- قيام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع هيئة الاستثمار لتنفيذ مشروع التعليم الجامعي باستغلال بعض مباني جامعة الكويت القديمة (الخالدية والشويخ) بانشاء كليات علمية بالتعاون مع جامعات اميركية واوروبية والتي من خلالها نضع حداً للبعثات الخارجية التي تهلك ميزانية الدولة.

ولكل جانب من هذه الجوانب تشعبات عديدة من حيث قانونيتها وجدواها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

