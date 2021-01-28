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تظهر الفنانة إنجي المقدم في مسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني المقبل، وتجسد دوراً مهم أمام بطل العمل وتتوالى الأحداث بينهما.

ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة وينتهوا من التصوير بشكل نهائي ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج للانتهاء من مراحل المونتاج وتسليم الحلقات أولاً فأولاً للجهة المنتجة للعمل استعدادا للعرض في شهر رمضان.

ويجسد عز في «هجمة مرتدة»، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار، واخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكي، وهند صبري، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى تشارك انجي المقدم في مسلسل «الاختيار 2»، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ويعرض في شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز في المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل اخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان وانتاج شركة سينرجى.

