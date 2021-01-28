إضاءات

«لعل نهاية سنة 2020 وبداية السنة الحالية اعتبرها وقت تحقيق احلامي وامنياتي من ناحية نزول اغنيتي «اتحداكم» وايضا مشاركتي كعضو في لجنة تحكيم برنامج المواهب «عراق آيدول» والحمدلله هذا الشهر كان مليئاً بالمحطات الجميلة «هذا ما صرحت به الفنانة رحمة رياض لـ«النهار» بعد طرح اغنيتها الاخيرة وايضا مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات «عراق آيدول» مع الفنان حاتم العراقي والفنان سيف نبيل.

واما عن الانطباع عن الاغنية وصداها قالت: «اتحداكم» تعتبر استكمالا لما انتقيه من نوعية الكلمة واللحن وايضا اختار الاغاني بحذر وتفكير وايضا كان لدي هذا الاحساس بانه سيكون هناك تقبل من الجمهور المتابع لي وانهم راح «يحبونها» وهي اغنية خفيفة ومن خلال كلماتها نجد انها تخاطب الكل وردة الفعل رهيبة حيث مازالت الاغنية حسب المتابعة بانها في تصاعد من ناحية المتابعة والاعجاب بها وهي من كلمات عقيل العرد وألحان علي صابر ولا اخفي عليكم بان تلك النوعية من الاغاني التي اعتاد ان يسمعها الجمهور تضعني امام مسؤولية وتحد في طرح اي اغنية في المستقبل بان تكون على مستوى عال من ناحية اللحن والكلمة.

واما عن مشاركتها في «عراق آيدول» قالت: هي خطوة مهمة جدا في حياتي ومع العلم هناك انتقادات واجهت البرنامج وسبق ان صرحت بانه لايجب الحكم قبل ان يتم عرض البرنامج ورؤيته ومن بعدها يتم الحكم عليه اوالنقد من خلال وجودي او وجود سيف نبيل في البرنامج وانا ارى انها مشاركة ناجحة ومناسبة لي وإن شاء الله اكون عند حسن الظن خاصة ان مشاركتي سيكون لها هدف وطابع جميل عند الناس وهدفنا من هذا البرنامج هو اظهار المواهب الموجودة في العراق وهذه فرصة في ابراز مواهبهم وسنكون داعمين وسندا وعوناً لهم.

واضافت ايضا: أنني أدرك حجم المسؤولية بان أكون جزءاً من لجنة تحكيم برنامج المواهب وأعرف أن فنانين كباراً انتقدوا حينما وضعوا في هذا الموقع فكيف أنا التي لم يمض على دخولي الوسط الفني سوى 12 عاما فقط لكنني أريد القول بأن نشأت في بيت فني ولدي أذن موسيقية كما أنني لست أستاذة موسيقى بل فنانة وأمثل الفتاة العراقية سأسمع وأحس وأختار المواهب التي ستتأهل من مرحلة الى أخرى.

