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قدمت مجموعات الهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2021 عدداً كبيراً من الفساتين الفاخرة التي خطفت أنظارنا، الجميلة نستعرض لك أجمل الموديلات وأبرز الصيحات لتكوني على اطلاع بكل جديد في عالم صناعة الخياطة الراقية.



الفساتين المعدنية الأبرز في مجموعات هوت كوتور 2021

ارتكزت الكثير من فساتين الهوت كوتور على الخامات والتطريزات المعدنية، قدمت ماركة أزارو Azzaro فستاناً أسود مغلفاً بالتطريز الفضي تميز بقصته المحتشمة وأكمامه الطويلة، فيما كشفت ماركة Schiaparelli عن فستان بياقة عالية وقصة محددة للقامة مغطى بالكامل بالترتر الذهبي، كما أحببنا الفستان القصير المحبوك بالترتر الفضي الذي ظهرت به عارضة Julie de Libran.

فساتين مشقوقة من الأمام

بتوقيع أسماء بارزة

بمتابعة أسبوع باريس للموضة في اليوم الأول والثاني لاحظنا هيمنة فساتين الكوتور المشقوقه من الأمام، برع المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward في تقديم مجموعة مميزة اتسمت باللمسة العصرية والألوان الصريحة.

وقد أعجبنا الفستان البرتقالي المائل للسيمون ذي القصة الـ Wrap والمزين بشق طويل وغطاء للرأس مطرز من نفس لون الفستان.

لفتنا أيضا الفستان البيج الناعم المزدان بحزام الكورسيه من توقيع ماركة Iris van Herpen.

فساتين مزدانة بالريش

والكشكش موضة ربيع 2021

تميزت فساتين كوتور ربيع 2021 بالتفاصيل الأنثوية واللافته لذلك سيطرت موضة الريش والكشاكش على بعض الموديلات ذات الستايل الدراماتيكي غير التقليدي، ظهرت احدى عارضات جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بفستان مغطى بالريش الأبيض والملون وفي نفس المجموعة أعجبنا الفستان الأحمر ذي الكشاكش الصغيرة.

اختارت ماركة اخرى تقديم ستايلات أكثر نعومة وبساطة فتهادت عارضات أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi بفساتين لايلك مستقيمة القصة مزينة بالريش حول منطقة الصدر والخصر.

فيما زين الريش أكتاف وحواف الفستان الأبيض المنفوش من توقيع زياد نكد Ziad Nakad.

فساتين بقصات انسيابية ناعمة نجمة كوتور 2021

برعت بعض الدور في تقديم تشكيلة من فساتين الكوتور ذي القصات الانسيابية الناعمة.

ضمت مجموعة دار ديور Dior فساتين مطرزة بالطول عالية الخصر مع تنورة منسدلة في نعومة على القامة تبرز طولها.

عشاق الفخامة والكلاسيكية سيعجبهن الفستان الأسود المزود بكاب طويل يصل الى الأرض والمطرز على أحد الكتفين بالشك الذهبي من توقيع أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi.

