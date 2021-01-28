مرأة

تم تغيير Grand Palais هذا الموسم لاستحضار سحر حفل زفاف ريفي في جنوب فرنسا، مع أقواس ريفية ملفوفة بالزهور، خشبية كراسي للضيوف ذوي البعد الاجتماعي، وتيجان من الحرير والزهور الحقيقية في الشعر.

هذا الموسم، كانت فيرجيني فيارد، المديرة الابداعية لشانيل، تسمع أجراس الزفاف في شارع كامبون - ليس أجراسها، لقد كانت سعيدة مع الملحن جان مارك فيوت، الرجل الذي تصفه بأنه «خطيبي» لمدة ربع قرن - لكن بدلا من ذلك، تدق الأجراس لحفل زواج مؤلف من كابينة الأزياء الراقية، التي تضم حوالي 32 عارضة أزياء.

هذه ليست، كما تقول فيارد، حفلات الزفاف الفاخرة التقليدية التي قد يتوقعها المرء من مجموعة أزياء باريسية، ولكن بدلا من ذلك «أسلوب بوهيمي أكثر - حفل زفاف أو احتفال عائلي في قرية أكثر منه في فندق ريتز!» كاملة مع «الأم والخالة، والفتاة البالغة من العمر 15 عاما ترتدي ملابسها لأول مرة» - الأخيرة في فستان أسود صغير للغاية من التول الأسود المتلألئ الذي تم ارتداؤه مع لباس ضيق أبيض غير شفاف من الثمانينات. هناك أيضا فتيان في هذا العرس، أو بالأحرى فتيات، على حد تعبير فيارد، «غارسون صغير» ويرتدون ملابس الأولاد القديمة - حقائب أكسفورد المصنوعة من التويد، والصدريات، على سبيل المثال، تذكيرا بتخصيصات غابرييل «كوكو» شانيل من الملابس الرجالية في تصميماتها.

