عربيات ودوليات

واشنطن– الوكالات: اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن يرى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما صوب تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

من جهته أكد ريتشارد ميلز القائم بأعمال المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن ادارة الرئيس جو بايدن تدعم حل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين وستتراجع عن عدة قرارات اتخذتها ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال ميلز ان سياسة بايدن في الشرق الأوسط «ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين حيث تعيش اسرائيل في سلام وأمان الى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء». وبموجب مقترح للسلام من ترامب عرف باسم «صفقة القرن» كان من المفترض أن تعترف واشنطن بأن المستوطنات اليهودية المقامة على أراض محتلة هي جزء من اسرائيل.

وقال ميلز لمجلس الأمن ان واشنطن ستحث اسرائيل والفلسطينيين على «تجنب الخطوات أحادية الجانب التي تجعل من تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، مثل ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وهدم المباني والتحريض على العنف وتقديم تعويضات لأفراد سُجنوا لارتكاب أعمال ارهابية». وأضاف «نأمل في امكانية بدء العمل على بناء قدرة الجانبين على ايجاد مناخ يمكننا فيه أن نساعد على التوصل الى حل مرة أخرى».

ومضى قائلا ان ادارة بايدن تعتزم اعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لاعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها ادارة ترامب.

وأوقفت ادارة ترامب تمويلا سنويا قيمته نحو 360 مليون دولار كانت تقدمه الولايات المتحدة الى وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا». وتابع ميلز «لا نتخذ تلك الخطوات كمن يسدي معروفا للقيادة الفلسطينية.. المساعدة الأميركية تفيد ملايين الفلسطينيين العاديين وتساعد في الحفاظ على مناخ مستقر يفيد الفلسطينيين والاسرائيليين كليهما». وأضاف أن واشنطن تدعم حليفتها اسرائيل بكل قوة وستواصل مساعيها لصد أي انحياز ضدها في الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية الأخرى. وأشار الى أن ادارة بايدن ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع اسرائيل وتدرك في ذات الوقت أنه «لا بديل عن السلام الاسرائيلي الفلسطيني».

وتوسطت واشنطن أواخر العام الماضي في ابرام اتفاقات للبدء في تطبيع العلاقات بين اسرائيل وأربع دول عربية هي الامارات والبحرين والسودان والمغرب فيما اعتبر على نطاق واسع أحد نجاحات ترامب القليلة في السياسة الخارجية.

