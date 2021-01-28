عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: هددت اسرائيل بشن هجوم منفرد ضد ايران فيما توعدت الجمهورية الاسلامية بالرد بقوة على اي تهديد لامنها القومي وذلك بعد ساعات من تلويح طهران بالانسحاب من البروتوكول الاضافي لمنظمة الامم المتحدة للطاقة الذرية. وقلل مكتب الرئيس الايراني حسن روحاني من شأن التصريحات التي جاءت على لسان قائد أركان الجيش الاسرائيلي، أفيف كوخافي بشأن مواجهة طهران. وأعرب رئيس مكتب الرئيس الايراني، محمود واعظي، امس عن قناعته بغياب أي خطة أو قدرة لدى اسرائيل على شن حرب ضد طهران، مضيفا أن تصريحات كوخافي ليست سوى «جزء من حرب نفسية وبلا قيمة». وطالب اسرائيل بأن تدرك أن زمن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد ولى، وأن القرار الأميركي لم يعد في يدها. وأضاف واعظي أن لدى اسرائيل والسعودية مخاوف من عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي والتفاهم مع ايران، مؤكدا أن الادارة الأميركية الجديدة «مستقلة، وهو ما يزعج اسرائيل كثيرا» وأبدى المسؤول استعداد قوات الجيش الايراني والحرس الثوري للتصدي لأي تحدٍ، موضحا أن طهران لا تنوي مهاجمة أي دولة لكنها لن تتوانى في الدفاع عن نفسها. وتابع: «لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي في مواجهة أي تهديد». من جهته قال مندوب ايران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي ان بلاده لن تتردد في الدفاع عن نفسها، وسترد بقوة على أي تهديد لأمنها. وأضاف المندوب الايراني أن اسرائيل تواصل ما وصفه بالكذب والخداع لاظهار أن البرنامج النووي الايراني يشكل تهديدا للمنطقة، معتبرا أن تل أبيب تهدف من خلال التهديدات الى التعتيم على أسلحتها النووية وأفعالها التي تهدد استقرار المنطقة برمتها. وقال ان اسرائيل فعلت كل ما في وسعها لهدم الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وعلى المجتمع الدولي أن يكون حذرا من ذلك، مطالبا المجتمعَ الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه التهديدات الاسرائيلية.

وكان رئيس الأركان الاسرائيلي كشف أن اسرائيل أعدت مخططا دقيقا لشن هجوم عسكري محتمل على ايران من شأنه أن يحبط أي محاولات للاقتراب من امتلاك قنبلة نووية.

وفي كلمة علنية نادرة، أكد كوخافي أنه طلب من فرقه العمل على وضع خطط جديدة للتصدي لما وصفه بأنه تهديد نووي ايراني في حال اتخذ قرار سياسي باستهداف طهران.

وقال خلال مؤتمر نظمه معهد الأبحاث الدفاعية في جامعة تل أبيب ان ايران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب غير المسموح بها وأجهزة الطرد المركزي التي طورتها؛ ما يسمح لها بتسريع عملية تطوير قنبلة نووية، مشددا على معارضته العودة الى الاتفاق النووي الايراني حتى لو تم ادخال تعديلات عليه، وطالب بابقاء العقوبات المفروضة على طهران.

وأضاف «يجب مواصلة ممارسة الضغوط على ايران، ولا يمكن لايران امتلاك قدرات لحيازة القنبلة النووية»، مشيرا الى أن الجيش الاسرائيلي هاجم 500 هدف في الشرق الأوسط في 2020، وقال ان العمليات الاسرائيلية في سورية تهدف الى منع استمرار الوجود الايراني هناك.

وكانت طهران هددت الثلاثاء بوقف العمل بالبروتوكول الاضافي الخاص بمراقبة وكالة الطاقة الذرية «IAEA» الأنشطة النووية الايرانية في 21 فبراير المقبل اذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها. وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان فرصة أميركا للعودة الى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها باتت محدودة، وقال ان «الحوار مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا، ولم يكن لنا أي اتصال مع ادارة بايدن، وأي تطور في ملف المفاوضات مرهون بتنفيذ القرار الدولي رقم 2231، وهو قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر الاتفاق النووي المبرم. وأكد أن طهران تنتظر الاعلان عن مواقف واشنطن الرسمية بشأن كيفية العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على بلاده، مضيفا «نأمل أن تتخذ واشنطن اجراءات عملية لتعزيز الثقة واظهار حسن النية».

