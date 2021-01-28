عربيات ودوليات

نيويورك – بغداد – الوكالات: نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية أن السلطات في واشنطن تعول على اعادة النظر في قرار الادارة السابقة بخفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق.

وأفادت الصحيفة استنادا لمصادر في «البنتاغون» بأن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بخفض القوات الأميركية الى 2500 عسكري في كل من أفغانستان والعراق، يضع ادارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن أمام ضرورة «تقييم الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة»، وخاصة في هذين النزاعين. وتشير الصحيفة بشكل خاص الى أن وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، يخطط لمراجعة قرار سحب القوات.

ونقلت الصحيفة عن مدير المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الذي أشار الى أن القرار الرسمي بمراجعة عدد القوات الأميركية في أفغانستان والعراق لم يتخذ بعد، لكنه شدّد مع ذلك على أن ادارة بايدن «تعول على فهم أفضل للوضع الحالي فيما يتعلق بالعمليات في كلا البلدين». وقال كيربي في هذا السياق «نهجنا المتمثل في السعي لحماية الأميركيين من تهديد الارهاب من دون انفاق موارد اضافية على هذا الأمر لم يتغير».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أيضا عن المتحدث باسم «البنتاغون» قوله ان القرارات المتعلقة بعدد القوات الأميركية سيتم اتخاذها بالاتصال بالسلطات في أفغانستان والعراق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية في 15 يناير قد أعلنت، بتوجيه من ترامب، عن نيتها خفض القوات الأميركية في أفغانستان والعراق الى 2500 عسكري في كل من البلدين.

على صعيد آخر أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،، أن الارهاب كان ولا يزال يستهدف العراقيين بلا تمييز. وقال انه يحاول عرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وفق ما نقله تلفزيون «الاخبارية» العراقي.

وفي السياق، أعلنت خلية الاعلام الأمني عن قتل عدد من «الارهابيين» بضربتين جويتين في الطريق الرابط بين الثرثار وصلاح الدين. وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق، ضرب شبكة ارهابية لها صلات عديدة مع بقايا عصابات داعـش، والقبض على 3 عناصر ارهابية في قضاء هيت، والعثور على وثائق مهمة.

