عربيات ودوليات

نقرة – الوكالات: قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، ان الرئيس التركي «يعيش بمعزل عن الشعب ولا يدري شيئا عن همومه»، واصفا نظام الحكم الحالي بأنه «فرعوني» وتوعد بانهائه. وأعرب كليجدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها انه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا متسائلا: «كيف يدير أردوغان تركيا؟»، حسبما نقلت صحيفة «زمان» التركية. وأوضح زعيم المعارضة أن «أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة اليه كل شيء مفتوح، لديه مراحيض ذهبية لديه كل شيء جميل». وتابع كليجدار أوغلو «وفقا لبيانات اعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فانه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفا و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس بشكل يومي، كيف قال أردوغان انه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟ انسان مثله لا يستطيع ادارة الدولة، الانسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع ادارة تركيا». وتساءل كليجدار أوغلو «هل أردوغان على علم بكل هذا؟»، ثم أجاب بنفسه قائلا: «ليس لديه علم».