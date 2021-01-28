عربيات ودوليات

لندن- الوكالات: طلبت نقابة المحامين اللبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقا لرسالة اطلعت عليها «رويترز».

وفي الرسالة التي بعثت بها في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارغريت هودج، قالت نقابة المحامين في بيروت إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة «سافارو ليمتد»، التي تصفها بأنها «كيان متهم»، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.

وتؤكد رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف على أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاما لـ«سافارو» وأن السماح لها بالتصفية «قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة».

وخلص تحقيق لرويترز العام الماضي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 إلى أن شحنة سماد نترات الأمونيوم الضخمة التي انفجرت كانت محتجزة في بيروت بينما كانت في طريقها إلى موزامبيق. وقال المشتري الموزامبيقي، شركة «إف. إي. إم»، أنه اشترى الشحنة من سافارو.

وقالت نقابة المحامين في بيروت في رسالتها إلى هودج إن اسم «سافارو» وعنوانها «يظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنة نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020».

