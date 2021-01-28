عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: وعد الرئيس الأميركي جو بايدن ببذل جهد جدير «بزمن الحرب» لتعزيز برنامج التلقيح ضد «كورونا» في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم الذي بات يسجل أكثر من مليون إصابة.

وأعلن بايدن أن الهدف هو طلب 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات للوصول الى قدرة تطعيم كل الشعب الأميركي بحلول نهاية الصيف.

فيما تجاوزت الولايات المتحدة عتبة 25 مليون إصابة و425 ألف وفاة، قدم الرئيس الأميركي اجراءات لتسريع توزيع اللقاحات الذي شهد تأخرا بسبب مشاكل لوجستية في نهاية عهد دونالد ترامب. وقال بايدن «هذا تعهد زمن حرب، إنه ليس مبالغة « مشيرا الى احتمال وصول عدد الوفيات الى 500 ألف في نهاية فبراير.

وفي تناقض مع سياسة التقليل من شأن المخاطر والرسائل المتناقضة حول وضع الكمامات او القيود لوقف الوباء التي طبعت رئاسة ترامب، حذر بايدن من أنه في انتظار الوصول الى مناعة جماعية «الكمامات هي الدفاع الأفضل وليس اللقاحات».

وفي العالم بلغ عدد الإصابات مئة مليون وعشرة آلاف و798، في حين بلغ عدد الذين حصد الوباء أرواحهم من بين هؤلاء المصابين مليونين و151 ألفا و242 شخصاً، منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر 2019.

وبدأت حملات التلقيح قبل شهر، وتم تلقيح أكثر من 63,5 مليون شخص في 68 دولة أو منطقة في العالم، لكن الهوة الفاصلة بين الدول الغنية والفقيرة في هذا المجال تتسع، كما حذرت منظمة الصحة العالمية.

وفي البرتغال، ورغم فرض إغلاق عام قبل عشرة أيام فان البلاد باتت تسجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة في العالم مقارنة مع عدد السكان (849 من أصل مئة ألف نسمة) الأسبوع الماضي.

وفي هولندا، وبعد ثلاث ليال من أعمال العنف في عدة مدن كبرى احتجاجا على فرض حظر تجول، انتشر قوات كبرى من الشرطة مساء الثلاثاء لمنع اضطرابات جديدة.

وفي اليونان أعلنت الشرطة ان كل التجمعات ستحظر على مدى أسبوع لأسباب تتعلق «بالصحة العامة» فيما كان من المرتقب تنظيم تظاهرة طلابية الخميس وأخرى لليسار المتشدد الجمعة. عدد الوفيات التي تسببت بها الجائحة يزيد على المليونين حتى الآن، لكن الخبراء يرجحون أن الرقم الحقيقي هو أكبر بكثير، عدد سكان البشر يبلغ تقريبا 7?6 مليارات ما يعني أن شخصاً واحداً «على الأقل» من كل 76 أصيب بفيروس «كورونا». (أ. ف. ب)

