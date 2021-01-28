عربيات ودوليات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يتحمل كامل المسؤولية عما قامت به حكومته بعد أن تخطت البلاد حاجز المئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل الحصيلة الأكبر للوفيات في أوروبا بأكملها.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي في داوننغ ستريت: «إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة.»

وعبر جونسون عن أسفه عن فقدان تلك الأرواح بالقول إن «من الصعب حساب الحزن الذي تحمله هذه الإحصائية القاتمة».

وقدم رئيس الحكومة البريطانية «أعمق تعازيه» لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، بمن فيهم «الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات والعديد من الأجداد الذين رحلوا بسبب الإصابة بالجائحة».

وقال جونسون إن معدل الإصابة بالفيروس ظل «مرتفعًا للغاية» على الرغم من قيود الإغلاق التي كانت سارية في إنكلترا منذ 5 يناير.

وأشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل في «الأيام والأسابيع القليلة المقبلة» حول «متى وكيف سيتم فتح البلاد مرة أخرى».

