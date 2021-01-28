دوليه

اعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز مؤقتاً بفوزه السهل على مضيفه وست بروميتش ألبيون 5-0 أول من أمس في المرحلة العشرين من المسابقة.

وواصلت كتيبة الإسباني بيب غوارديولا نتائجها اللافتة بتذوقها طعم الفوز للمرة الـ11 توالياً في جميع المسابقات، الأمر الذي ساعد في جعل سيتي متصدراً لمسابقة الدوري مؤقتاً بفارق نقطة عن مان يونايتد.

وحسم مانشستر سيتي الأمور من الشوط الأول بتسجيل أربعة أهداف بفضل الألماني غوندوغان (6 و30) والبرتغالي جواو كانسيلو (20) والجزائري رياض محرز (45+2)، قبل أن يصنع الأخير الهدف الخامس الذي حمل توقيع ستيرلينغ في الشوط الثاني 57.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة من 12 فوزاً وخمسة تعادلات وخسارتين، إذ يملك ذات عدد مباريات مان يونايتد الذي استضاف شيفيلد يونايتد في وقت متأخر مساء أمس، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز للمرة السابعة توالياً في الدوري الممتاز علماً أنّ آخر فريق حرمه من الانتصار كان وست بروميتش نفسه الذي تعادل معه 1-1 في الخامس عشر من الشهر الفائت، أما آخر خسارة في المسابقة فتعود إلى 21 نوفمبر أمام توتنهام.

وفي مباراة آخرى ثأر أرسنال من ساوثمبتون لخروجه على يده في مسابقة الكأس بخسارته أمامه 0-1 السبت، ففاز عليه 3-1 أول من امس.

وكان ساوثمبتون البادئ بالتسجيل مبكراً عبر ستيوارت أرمسترونغ بعد مرور ثلاث دقائق، لكن أرسنال أدرك التعادل عبر مهاجمه الإيفواري نيكولا بيبي بعد تمريرة من السويسري غرانيت شاكا (8).

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني للـ «غانرز» قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق (39).

وحسم الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة نهائيا في صالح المدفعجية بتسجيله الهدف الثالث لفريقه (72). ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً في حين تجمّد رصيد ساوثمبتون عند 29 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

تابع وست هام عروضه القوية وعاد بفوز ثمين من معقل جاره اللندني كريستال بالاس 3-2 ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الرابع.

من جانبه يريد ليفربول الصائم عن الانتصارات في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، وقف نزيف النقاط، لكن مهمته لن تكون سهلة عندما يحل ضيفا اليوم على توتنهام.

وتنازل ليفربول عن الصدارة جراء سلسلة من النتائج السيئة شهدت صيامه عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات وبات يحتل المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن مان يونايتد المتصدر، وسيكون مهدداً بالتنازل عنه لتوتنهام في حال خسارته في شمال لندن.

