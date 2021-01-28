دوليه

وضع تراي يونغ حدا لمسلسل انتصارات لوس أنجليس كليبرز عند سبع مباريات، وذلك بعدما دك سلته بـ38 نقطة ليقود فريقه أتلانتا هوكس الى الفوز 108-99 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأفاد يونغ، العائد الى الفريق بعدما غاب لمباراة واحدة بسبب أوجاع في الظهر، ورفاقه على أكمل وجه من الغيابات في صفوف الضيوف الذين خاضوا اللقاء من دون نجميهما كواهي لينارد وبول جورج بسبب بروتوكولات فيروس «كوفيد-19» بحسب ما أفاد فريقهما من دون الافصاح عن المزيد من التفاصيل، وباتريك بيفيرلي بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وفي ظل اللعب وسط الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم بأجمعه منذ نهاية 2019، توقع لاعب كليبرز الكرواتي إيفيتسا زوباتس بأن «تكون الأمور على هذا النحو هذا العام» من حيث الغيابات، وذلك على الرغم من أن فريقه لم يسجل حتى الآن أي إصابة بالفيروس.

وأمام جمهوره وإن كان بأعداد محدودة، قدم يونغ مباراة رائعة ونجح في 12 من محاولاته الـ23 و11 رمية حرة من أصل 11، كما سجل 26 من نقاطه الـ38 في الشوط الأول الذي أنهاه كليبرز لصالحه 48-43 بفضل 13 نقطة من الإسباني سيرج إيباكا.

لكن يونغ حقق الفارق لفريقه في الربع الثالث بتسجيله 14 نقطة، ثم سجل ثلاث رميات حرة في الوقت الحاسم من الربع الأخير ليضع فريقه في المقدمة بفارق 10 نقاط 95-85.

وعندما نجح كليبرز في تقليص الفارق 96-101 بثلاثية ريدجي جاكسون، رد هوكس من المسافة ذاتها بثلاثية ثالثة في هذا الربع لكيفن هيورتر، ممهدا الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والتاسع في 17 مباراة.

وبرز في صفوف كليبرز أيضا دياندري هانتر بتسجيله 22 نقطة، والعائد من الإصابة كلينت كابيلا بتسجيله 13 مع 19 متابعة. وتراجع كليبرز الى المركز الثالث في المنطقة الغربية خلف ليكرز (14-4) ويوتا جاز الذي حقق اول من امس فوزه التاسع تواليا والثالث عشر في 17 مباراة بتغلبه على نيويورك نيكس 108-94 بفضل جهود الفرنسي رودي غوبير (18 نقطة و19 متابعة و4 اعتراضات دفاعية) ورويس أونيل (20 نقطة).

وفي مباراة ثالثة تألق جون وول في مواجهة فريقه السابق واشنطن ويزاردز وقاد هيوستن روكتس الى الفوز 107-88 بتسجيله 24 نقطة في أول لقاء له ضد الفريق الذي تخلى عنه في صفقة التعاقد مع راسل وستبروك.

