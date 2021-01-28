دوليه

تجمع العشرات من مشجعي كرة السلة اول من امس أمام ملعب «ستايبلس سنتر» الخاص بلوس أنجليس ليكرز لتذكر أسطورة الدوري الأميركي للمحترفين كوبي براينت، وذلك في ذكرى مرور عام بالتمام والكمال على رحيله المأساوي بصحبة ابنته في حادث تحطم مروحية. وفي ظل القيود المفروضة نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، لم ينظم ليكرز أي تجمع لإحياء ذكرى أسطورته، إلا أن ذلك لم يمنع حوالي أربعين شخصا من القدوم أول من امس الى محيط «ستايبلس سنتر» من أجل وضع الزهور وتذكارات على نصب مرتجل ليس بعيدا عن الملعب الذي صاغ فيه براينت أسطورته بفعل المآثر والألقاب الخمسة التي توج معها مع الفريق خلال الأعوام العشرين معه. وسيكون يناير من الآن وصاعدا شهرا يحيي خلاله مشجعو ليكرز وكرة السلة بالمجمل ذكرى رحيل براينت ويستذكرون بقلب معصور صباح ذاك الاحد الضبابي الذي سرعان ما تحوّل الى داكن اللون، بعد تحطم المروحية الذي أودى بحياة ابن الـ41 عامًا وابنته جيانا (13 عامًا) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس انجليس.

