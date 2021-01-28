دوليه

يفتح المدرب الألماني توماس توخيل فصلا جديدا مع نادي تشلسي الإنكليزي بدلا من فرانك لامبارد المقال من منصبه، وذلك بعد سنوات من مفاوضة المدرب المشاكس لمسؤولي نادي غرب لندن للاشراف على ادارته الفنية. وسيحلّ ابن السابعة والاربعين الذي وقع عقدا لمدة 18 شهرا مع النادي اللندني، بدلا من لامبارد ليكون المدرب الخامس عشر في عهد المالك الروسي الملياردير رومان أبراموفيتش الذي اشترى النادي عام 2003. وضمت لائحة مدربين عمالقة على غرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي والبرتغالي جوزيه مورينيو اللذين لن ينجيا من مقصلة الروسي، فقد أقيل أنشيلوتي مثلا بعد موسم من احرازه ثنائية محلية. وسار لامبارد، أفضل هداف في تاريخ النادي، على خطاهم بعد 18 شهرا فقط من توليه مهامه، فيما اعتبر أبراموفيتش ان قرار الاقالة كان صعبا جدا، خصوصا «بسبب العلاقة الممتازة التي تمتعت بها مع فرانك». وفيما عبّر لامبارد عن خيبته لعدم منحه فرصة اكمال الموسم، تتمحور مهمة توخيل باستخراج الأفضل من أمثال المهاجمين الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس القادمين قبل انطلاق الموسم، ضمن صفقات أنفق عليها النادي نحو 300 مليون دولار أميركي. وكانت نهاية رحلة توخيل مفاجئة مع سان جرمان، إذ أقالته ادارته القطرية بعد أربعة اشهر من ايصال الفريق للمرة الاولى في تاريخه الى نهائي دوري ابطال أوروبا.