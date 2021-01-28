دوليه

انتقل صانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز من أتالانتا الإيطالي الى إشبيلية الإسباني بعقد حتى 2024، وذلك بحسب ما أعلن الناديان أول من أمس. وقال إشبيلية إنه «وأتالانتا توصلا الى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي أليخاندرو داريو غوميز فيافيردي... لقد وقع حتى 30 يونيو 2024». وكان رحيل «بابو» الى إشبيلية متوقعا في الساعات القليلة الماضية بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتالانتا، قائلا: إن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده إلى بلوغ دوري ابطال اوروبا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه. وجاء رحيل ابن الـ32 عاما بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الاخيرة.وقال الارجنتيني لشبكة «سكاي سبورت ايطاليا» إنها «مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة». وتابع «أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته. أحيانًا تسير الامور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجددًا لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. أغادر أتالانتا وهو في قمة اوروبا».