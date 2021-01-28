مال وأعمال

كشف مصدر موثوق لـ«النهار» أن الحكومة قد تتجه لتوسيع استثماراتها في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة عبر تكوين محافظ استثمارية تستهدف تمويل المشاريع التنموية الاستراتيجية الكبرى وذلك في ظل الأزمة المالية التي تواجه الحكومة خلال 3 سنوات الماضية، والمضي قدماً في اختيار مشروعات كثيفة العمالة، لتوظيف خريجي الجامعات القادمين إلى سوق العمل وتوجيههم إلى القطاع الخاص، لتخفيف الضغط على بند الرواتب في الميزانية العامة للدولة من ناحية، وإيجاد آلية توظيف جديدة بعيدة عن بوابة التوظيف الحكومي التي تعاني بطالة مقنعة واسعة.

وأشار إلى أن المحفظة الاستثمارية المقترح إنشاؤها ستتجه لاقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية والعمل على توظيف الإمكانات والفرص المتاحة في السوق المحلي.

وأضاف أن تمويل الحكومة للمشاريع التنموية الكبرى من خلال صندوقها السيادي ليس بدعة وإنما قامت به صناديق سيادية أخرى في دول الجوار، وتمكنت من تحقيق أرباح طائلة في ميزانيتها على المدى الطويل ووفرت مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين.

وأوضح أن هناك الكثير من الفرص التي يمكن للصندوق السيادي رفع مساهمته به، مثل قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية والسياحة والترفيه والطاقة النظيفة والتي يمكن أن تحقق إضافة حقيقية في الاقتصاد بدلاً من الوقوف عند آليات استثمارية تقليدية لم تحقق أي فائدة للاقتصاد طوال السنوات الماضية.

ولفت إلى أنه في ظل العجوزات المالية للسنوات الماضية، وعدم قدرة الحكومة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية وسد العجز المالي المزمن، لم يعد هناك حلول سوى اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة للاقتراض منه لتمويل المشاريع التنموية من ناحية وسد العجز من ناحية أخرى، وذلك في ظل تعثر تمرير قانون الدين العام وغياب أفق توافقي بين النواب والحكومة بشأن تمريره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ما يزيد خيار التوجه لصندوق الأجيال القادمة، صعوبة تمرير قانون الدين العام دون موافقة النواب، كون مجلس الأمة في حالة انعقاد.

ومن جهة أخرى، لفتت المصادر أن هناك توجهاً حكومياً لفلترة الدعومات بشكل يعزز من قيمتها المضافة في الاقتصاد ويخدم في الوقت نفسه الأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الدعومات، مستدركة بالقول إن إيصال الدعومات لمستحقيها هو أحد أهداف ميزانية 2021/2022 والتي تجلت في خفض دعم العمالة الوطنية من 841 مليون دينار إلى 642 مليوناً، بالإضافة إلى أن ترشيد الدعومات هو أحد الحلول التي ترمي الحكومة من ورائه إلى تعزيز مصداتها المالية.

