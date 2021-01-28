مال وأعمال

خفّض مصرف «غولدمان ساكس» راتب رئيسه التنفيذي ديفيد سولومون لعام 2020 بمقدار عشرة ملايين دولار إلى 17,5 مليون دولار، بسبب دور البنك في فضيحة الرشوة الماليزية «1 ام دي بي»، كما كشفت وثائق.

وتفيد هذه الوثائق المالية بأنّ «مبالغ المكافآت تعكس القرار الذي أعلنه مجلس الإدارة» ويتضمن أيضاً تفاصيل خفض راتبي مدير العمليات جون والدرون والمدير المالي ستيفن شير.

وجاء في هذه الوثائق، وفقاً لوكالة «فرانس برس»، أنه على الرغم من أنّ المسؤولين الثلاثة لم يكونوا «على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع في الوقت الذي رتبت فيه الشركة صفقات سندات 1إم دي بي، يعتبر مجلس الإدارة قضية +1إم دي بي+ إخفاقاً مؤسسياً».

