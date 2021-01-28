مال وأعمال

دعا رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، إلى اتخاذ تدابير طارئة لدعم الأعمال في الميزانية بعد أن حذر بحث جديد من كلية لندن للاقتصاد من أن حوالي مليون شركة بريطانية معرضة لخطر الإفلاس في الأشهر الثلاثة المقبلة.

واعتبر غوردون في تقرير نشرته «ذا غارديان» أن ما خلص إليه التقرير من أن واحدة من كل سبع شركات، توظف 2.5 مليون شخص، قد تضطر إلى الإغلاق بحلول الربيع، يجب أن يكون بمثابة «نداء» لوزير المالية ريشي سوناك، بينما يُعدّ إجراءات الضرائب والإنفاق.

وقال غوردون، الذي كان رئيساً للوزراء في وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008: «لا يمكن الحكومات أن تكون وراء المنحنى، وخاصة في أوقات الأزمات. يجب أن يتقدموا بخطوتين على الأقل».

