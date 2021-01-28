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يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام لكن أزمة فيروس كورونا المستجد تتسبب بأضرار فادحة، حسب ما أعلنت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، وصرحت غوبيناث للصحافيين، أن «الخسائر التراكمية في الإنتاج بين 2020 و2025، والمتوقع حاليا أن تبلغ 22 تريليون دولار، مقارنة بالتوقعات ما قبل الوباء، لا تزال كبيرة». وأعلن صندوق النقد الدولي، أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة ستضع حدا للوباء وتسمح باستئناف عجلة النشاط الاقتصادي إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، قد عزز توقعات النمو هذا العام وصولا إلى 5,5%. وقال الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، إن «هذه التطورات تشير إلى نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-22 على مستوى العالم».