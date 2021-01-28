مال وأعمال

اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض ان ادارة الرئيس جو بايدن تدرس الاسراع بوضع صورة الناشطة الاميركية السوداء، هارييت توبمان، على ورقة النقد من فئة العشرين دولاراً بعد ان كان مفترضا صدورها العام الماضي، لكنها تعطلت لاسباب غير معروفة.

وعلى الاغلب فان توبمان لم تكن لتصدق لو ان احدا قال لها حينما كانت في عمر التاسعة عام 1829 ان صورتها ستكون بدل صورة رئيس بلادها في ذلك الوقت، اندرو جاكسون الذي تزين صورته عملة فئة 20 دولاراً الورقية حاليا.

مع هذا، تعتبر توبمان شخصية تاريخية مرموقة للغاية، اذ انها عرفت بنشاطها في مجال الغاء العبودية، وعملها السري لصالح الاتحاد في مقابل الانفصاليين في الحرب الاهلية الاميركية.

هربت توبمان، التي حملت وقت ولادتها اسم ارامينتا روس، من ولاية ميريلاند الى فيلادلفيا التي اقرت تحرير العبيد في 1849، بعد تعرضها للضرب العنيف من قبل مالكيها، لكنها عادت الى ميريلاند لانقاذ عائلتها، ونجحت بانقاذ العشرات منهم على دفعات.

وفي ثلاث عشرة مهمة ناجحة، تمكنت توبمان بحسب المصادر التاريخية من تهريب 70 افريقيا اميركيا وانقاذهم من العبودية.

وعملت الناشطة الشهيرة بمساعدة شبكة من مناهضي العبودية ووفروا طرقا آمنة للرقيق للهرب، ومنازلا لاستضافتهم وطعاما على محطات مختلفة من الطريق.

وخلال الحرب، تقول المصادر التاريخية انها كانت اول امرة تقود حملة مسلحة، نتج عنها تحرير 700 من العبيد.

وبعد انتصار الاتحاديين الاميركيين نشطت من اجل منح النساء حق التصويت، وتوفيت عام 1913 في منزل للمسنين في نيويورك، هو واحد من عدة منازل اسهمت هي بافتتاحها.

وعبر التاريخ حملت العملة الاميركية الورقية والمعدنية صورا متعددة، لكنها كانت كلها لرجال بيض.

ولن تكون توبمان اول امرة توضع صورتها على العملة الاميركية، فقد سبقتها مارثا واشنطن زوجة جورج واشنطن التي وضعت صورتها على العملة فئة دولار للاعوام بين 1891 و1896. لكن توبمان ستكون اول شخص من اصول افريقية توضع صورته على العملة واول شخصية لم تستلم منصبا حكوميا او تنل منصبا في وقتها تنال هذا التكريم.

وصورة توبمان كان يفترض ان تظهر العام الماضي على العملة الاميركية، لكن تعطل اصدارها.

وحتى الان، يحتل الرؤساء السابقون اغلبية صور العملة ابتداء من الدولار الذي يحمل صورة جورج واشنطن، والدولارين التي تحمل صورة ثوماس جيفرسون، والخمسة دولارات التي تحمل صورة ابراهام لينكولن، والعشرين التي تحمل صورة أندرو جاكسون، والخمسين التي تحمل صورة يوليسيس كرانت.

والوحيدان اللذان ليسا رئيسين في صور العملة الاميركية هما أليكساندر هاميلتون «عشر دولارات» وبنجامين فرانكلين «100 دولار»، وهما من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

وخلال حياتها، عاصرت توبمان 23 رئيسا اميركيا، لم يحتل منهم سوى ثلاثة «جاكسون ولنكولن وكرانت» مكانا وسط العملة الورقية الاميركية.

