مال وأعمال

تراجعت الأسهم الأوروبية تحت وطأة مخاوف من تعافٍ اقتصادي بطيء في حين ظل معظم المستثمرين يحجمون عن تكوين مراكز قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخصوص السياسة النقدية. وهبط المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.4 % في التعاملات المبكرة بعد خسائر في الأسواق الآسيوية وبورصة ول ستريت.

هذا ولم تفلح نتائج Microsoft القوية في مساعدة قطاع التكنولوجيا في أوروبا الذي تراجع 1.3 %، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك نحو 1 % لكل قطاع. أما سهم LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة فقد ارتفع 1.4% وربح سهم كيرنج المالكة للعلامة غوتشي 1 %.

