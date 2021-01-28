مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن تحقيق رئيس مجلس إدارته، الشيخ محمد جراح الصباح، إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل البنك الحافل بالجوائز والتكريمات وذلك بحصوله على جائزة الريادة في إدارة الأعمال وخدمة المجتمع لعام 2020، بينما حصد أيضاً نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، جائزة أفضل قائد ذو رؤية في الاستراتيجية والتحوّل وكلاهما من قبل مجلة وورلد فاينانس، المجلة الرائدة المختصة بالشأن المالي والمصرفي الدولي.

وتقوم مجلة وورلد فاينانس التي تتخذ من لندن مقراً لها، باختيار الفائزين بناءً على تصويت القراء ومن ثم تقييم لجنة التحكيم رفيعة المستوى التي تتكون من نخبة من المحررين لتحديد البنوك والمؤسسات المالية الفائزة في كل عام استناداً إلى عدة معايير. ولقد تم تكريم الجراح وبوخمسين تقديراً للمهارات القيادية البارزة والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها كلاهما، إلى جانب جهودهم الحثيثة لتحقيق الإنجازات المتميزة بمختلف المجالات واستيفائهم لمعايير الجائزتين والتي شملت: الخبرة والريادة التي يتميز بها الجهاز الإداري للبنك، التميّز في مجال الحلول المصرفية وخدمة العملاء، شمولية برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مدار العام، وتنوع الفعاليات والأنشطة المجتمعية التي يتبناها بما يتماشى مع مختلف الأوقات والظروف، إلى جانب الرؤية المصرفية الثاقبة التي يتمتع بها، وسعيه المتواصل للتغيير والتطوير وتبني الاستراتيجيات القيّمة والهادفة للتقدّم والتحسين.

وتعقيباً على هذا الفوز، أفاد الجراح: يشكل اختياري للحصول على جائزة الريادة في إدارة الأعمال وخدمة المجتمع إضافة جديدة إلى سجل البنك الحافل بالجوائز المرموقة والتي تؤكد المكانة الفريدة التي يتمتع بها KIB في ريادة الأعمال وتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة من جهة، كما تعد تأكيداً على تفوق البنك في المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع من جهة أخرى، حيث إننا في KIB نؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية تعتبر جزءاً أساسياً من نموذج أعمالنا، ولذلك نحرص دائماً على المساهمة في تشجيع المبادرات ودعم الفعاليات القادرة على تحسين المجتمع وتطوير أفراده.

وأضاف الجراح: لقد برهنت هذه الجائزة على تميز KIB في مجال المسؤولية الاجتماعية وخاصة في أوقات الأزمات والظروف الطارئة. فخلال العام 2020، شهد العالم أزمة صحية واقتصادية غير متوقعة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، ورأينا أنه من واجبنا الوقوف خلف الدولة والمؤسسات الحكومية لمواجهة هذا الوباء وتخفيف آثاره على الوطن والمواطن، وذلك من خلال إعادة هيكلة برنامجنا المجتمعي لزيادة التركيز على دعم المبادرات المجتمعية والإجراءات الوقائية، ما جعلنا نلعب دوراً رئيسياً في دعم قرارات الدولة والقوانين الحكومية، إلى جانب التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى خدمة العملاء والمحافظة على صحتهم وسلامة الموظفين في آن واحد.

ومن جانبه، علّق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، على فوزه بجائزة أفضل قائد ذي رؤية في الاستراتيجية والتحوّل قائلاً: يسعدني الحصول على هذه الجائزة التي أهديها لجميع العاملين في KIB ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية. علماً أن حصولي على هذا التكريم المشرف يعتبر بمثابة شهادة على نجاحنا جميعاً في تحقيق رؤية KIB الرامية إلى تقديم أفضل خدمة عملاء وأكثر الخدمات والمنتجات تطوراً في جميع الأوقات ومختلف الظروف. فلقد حرصنا في KIB على اقتناص الفرصة والاستفادة من فترة جائحة كورونا للتسريع في تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي يتبناها البنك منذ سنوات، وذلك حرصاً منا على المحافظة على مكانتنا الرائدة في السوق وسعياً إلى جعل KIB المصرف الإسلامي الرقمي الأول في الكويت.

كما أكد بوخمسين على أن KIB قام خلال الأشهر القليلة الماضية باتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية التحوّل الرقمي والتي تتمثل في إعادة هيكلة نموذج أعماله وتعزيز بنيته التكنولوجية وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة تجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتناسب أسلوب حياتهم العصري، إلى جانب تطوير شبكة فروعه وطريقة عملها وتعزيز كفاءات ومهارات العاملين لديه ما ساعد على تعزيز فرص النمو العديدة التي تنتظره ورسخ مكانته في السوق.

لابد من الإشارة إلى أن وورلد فاينانس تعتبر مجلة مالية عالمية فصلية رائدة، تصدرها World News Media من مقرها الرئيسي في لندن. ولقد انطلقت جوائز وورلد فاينانس في العام 2007 لتحديد وتكريم قادة الصناعة المالية والفرق والمؤسسات والشركات المالية والاستثمارية التي تمثل معيار النجاح وأفضل الممارسات في عالم المال والأعمال في الكويت ودول الخليج العربي.

