مال وأعمال

أطلق بنك برقان خصماً مميزا بقيمة 10 % لعملاء بريميير من «Crumbs»، أحد أشهر المخابز في الكويت. يوفر مخبز «Crumbs» أشهى الحلويات اللذيذة وتشكيلة الكيك المتنوعة التي تناسب جميع المناسبات، بالإضافة إلى خدمة التوصيل إلى المنازل. ويتميز مخبز «Crumbs» بالإضافة إلى الحلويات بتوفير الوجبات الخفيفة والصحية والنباتية لإرضاء جميع أذواق العملاء. يمكن الآن لعملاء بريميير الاستمتاع بالأصناف المفضلة لديهم من «Crumbs» باستخدام أي من بطاقات بريميير أثناء الطلب بأمان أونلاين على www.crumbs.com.kw أو عند زيارة المخبز الواقع في منطقة الشعب البحري.

