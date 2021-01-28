مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 669 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 العام الماضي. وأضافت الوزارة، في بيان صحافي ، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية إلى 384 شركة منها 254 شركات عقارية و11 لشركات صرافة و95 لشركات مجوهرات و24 لشركات التأمين. أوضحت أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 205 شركات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات، مبينة أن الأوامر توزعت على 148 شركة عقارية و7 شركات صرافة و8 شركات تأمين و42 شركة مجوهرات. وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 461 طلب تأسيس خلال السنة ذاتها منها 357 شركة عقارية و7 شركات صرافة و77 شركة مجوهرات و20 شركة تأمين.

وأشارت الوزارة في ذات البيان إلى أن (مكافحة غسل الأموال) أجرت تدقيقاً مكتبياً على 621 رخصة موزعة على 463 شركة عقارية و7 شركات صرافة و94 شركة مجوهرات و57 شركة تأمين. وكشفت عن إيقاف نشاط 34 شركة ومؤسسة منها 11 عقارية و 5 صرافة و9 مجوهرات و9 تأمين، بالاضافة إلى إيقاف رقم مدني لـ10 منها 7 للعقار و3 للمجوهرات. وأضافت أن فرق التفتيش قامت بـ306 زيارات ميدانية، مبينة أنها أحالت 4 شركات إلى وحدة التحريات المالية منها شركة عقارية وأخرى للصرافة وشركتان للمجوهرات، فيما أحالت شركة مجوهرات للنيابة العامة.

