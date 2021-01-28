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استضاف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بمحل اقامته خلال زيارته للكويت بالمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عبدالعزيز العنجري.

وأكد الحلبوسي فى اللقاء «حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين في المجالات كافة»، مثمناً «مواقف الكويت الداعمة للعراق». وقال إن لدينا قناعة راسخة بأن الكويت والعراق بلدان تقربهما مشتركات عديدة تستعصي على كل طارئ مرحلي قد يباعد بينهما، كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية الجادة التي تعمل على جسر الفجوة بين المعرفة والسياسة العامة، وتؤدي دورا أساسياً في التنمية والتخطيط للسياسات العامة والتأثير فيها.

وقال العنجري إننا قمنا في مركز ريكونسنس بإنشاء «ادارة الشأن العراقي» فى 2020 لتكون رافداً لصناع القرار والباحثين فى البلدين الشقيقين لتطوير خطاب يساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة. واللقاء اليوم مع الرئيس الحلبوسي يعزز من هذه الأهداف لإشراك عموم المهتمين بما يطرح من قضايا تهم البلدين وبإطار شفاف ومستدام، فالمركز يسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومدّ جسور التواصل مع الاقتصاديين والأكاديميين والباحثين داخل الكويت والعراق.

