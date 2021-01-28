مال وأعمال

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية، وفي نطاق فعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي انطلقت بإشراف بنك الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت ومشاركة جميع البنوك الكويتية، والتي تهدف إلى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع، تم إطلاق الفيديو التعريفي الأول للحملة والذي يتطرق إلى التعريف بالبنوك ودورها وأهمية الخدمات المتنوعة التي تقدمها.

جاء ذلك في تصريح لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» تشمل تنوعًا في المواضيع التي تساهم برفع الوعي المصرفي لدى العملاء، ومن بينها التعريف بدور البنوك كوسيط مالي، حيث تُعرّف البنوك بأنها «المؤسسات التي يكون عملها الأساسي قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، مثل تقديم القروض والسلف وإصدار وتحصيل الشيكات والمتاجرة في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، وغير ذلك من عمليات الائتمان». كما أكد بنك الكويت المركزي أهمية مثل هذه الحملات التي توفر وسيلة مناسبة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص بنك الكويت المركزي على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي.

