مال وأعمال

سيطر اللون الاخضر على مؤشرات البورصة خلال جلسة امس، بدعم من عمليات الشراء القوية على اسهم البنوك وخاصة البنك الوطني الذي استحوذ على 10.5 ملايين دينار خلال جلسة الامس.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص لـ«النهار» ان بدء اعلانات البنوك لنتائج عام 2020 وتحقيق نتائج ايجابية يعد مؤشرا طيبا لجذب السيولة خلال الفترة المقبلة خاصة ان هناك سيولة لدى المستثمرين تبحث عن فرص استثمارية مناسبة خاصة مع موافقة «المركزي» على توزيع البنوك للارباح ما جعل كثيرون يبحثون عن الفرص في سوق الاسهم خاصة ان الاسعار تعد مناسبة للاستثمار قصير ومتوسط المدى.

وأضاف الشخص ان تركيز السوق حاليا على اعلانات البنوك والتي ستعطي كمؤشر ايجابي لوضعية الشركات في ظل التداعيات التي شهدتها البلاد جراء تداعيات «كورونا».

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بالارتفاع بقيمة 149 مليون دينار بنسبة 0.44 في المئة من 33.319 مليار دينار في جلسة الثلاثاء، الى 33.468 مليار دينار في جلسة امس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.5 في المئة وبقيمة 131 مليون دينار من 24.54 مليار دينار الى 24.672 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.2 وبقيمة 18 مليون دينار من 8.778 مليارات دينار الى 8.796 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 39 في المئة لتصل الى 64.2 مليون دينار مقابل 46.2 مليون دينار في جلسة الثلاثاء، في المقابل تراجعت احجام التداول بواقع 2.8 في المئة لتصل الى 481 مليون سهم مقابل 495.295 مليون سهم، وصعدت الصفقات بنسبة 4.4 في المئة الى 13.9 الف صفقة.

وارتفع السوق الأول بمعدل 0.5 في المئة وبنحو 33.4 نقطة من 6256.4 نقطة الى 6289.88 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة 0.45 في المئة، وبنحو 25.7 نقطة من 5727.07 نقطة الى 5752.78 نقاط.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21 في المئة وبنحو 9.9 نقاط ليرتفع من 4684.56 نقطة الى 4694.49 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 10.11 نقطة ليرتفع من 4857.8 نقطة الى 4867.9 نقطة.

وبلغت سيولة السوق الأول 42 مليون دينار وذلك بالتداول على 95.2 مليون سهم عبر 4.7 آلاف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيسي 22.16 مليون دينار وذلك بالتداول على 385.7 مليون سهم عبر 9.1 آلاف صفقة.

وسجلت مؤشرات 10 قطاعات ارتفاعاً امس ابرزها البنوك الذي صعد بنسبة 0.80 في المئة، فيما تصدر المواد الأساسية الارتفاعات بنمو معدله 1.06 في المئة، بينما كان التراجع من نصيب قطاعي الصناعة والعقارات بواقع 0.46 في المئة و0.51 في المئة على التوالي.

وجاء سهم «ورقية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 14.67 في المئة، فيما تصدر سهم «المنار» القائمة الحمراء متراجعاً بنحو 6.39 في المئة.

وحقق سهم «الكويت الوطني» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 10.5 ملايين دينار مُرتفعاً بنسبة 1.16 في المئة، تلاه «بيتك» بقيمة 8.31 ملايين دينار بنمو معدله 1.13 في المئة، بينما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 51.12 مليون سهم مُرتفعاً بنحو 6.62 في المئة.

وكانت الجلسة قد شهدت حالة من التباين في مستهل التداولات، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.12 في المئة و0.18 في المئة على التوالي، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» بواقع 0.06 في المئة و0.13 في المئة على الترتيب، وبلغت احجام التداول في اول نصف ساعة من الجلسة، نحو 113.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2660 صفقة حققت سيولة بقيمة 14.4 مليون دينار.

