مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة محمد الصقر بمكتبه - سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت، امس لي مينغانغ وقد حضر اللقاء رباح الرباح - مدير عام الغرفة. وقد جاء هذا اللقاء بهدف مناقشة طبيعة التعاون الاقتصادي بين الكويت والصين وبحث سبل اقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين وتشجيع اقامة الفعاليات الاقتصادية لتنمية العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، حيث اشار الصقر الى ان الغرفة تولي اهتماماً بالغاً لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين خصوصاً انها تحتل المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري للكويت، ومؤكداً استعداد الغرفة لتسخير جميع امكاناتها بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. وبدوره اكد السفير مينغانغ ان السفارة الصينية تسعى جاهدة الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة والحث على استغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة في كلا البلدين، بالاضافة الى بذل المساعي لتذليل المعوقات امام المستثمرين وزيادة حركة التبادل التجاري وزيارات الوفود بين البلدين الصديقين، كما اوضح ان الصين تتطلع للمضي قدماً في تنفيذ مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً وتنموياً، كما بين سعادته انه سيقوم بدعوة مجتمع الأعمال الكويتي خلال هذا العام للمشاركة بالفعاليات الاقتصادية في الصين بهدف مناقشة فرص التعاون الاستثماري المتاحة في القطاعات المختلفة، معبراً عن ارتياحه من افتتاح قنصلية كويتية في مدينة شنغهاي قبل عام تقريباً، والتي تعد لبنة جديدة من لبنات التعاون السياسي والاقتصادي الكويتي - الصيني، بالاضافة الى افتتاح خط طيران مباشر بين الكويت ومدينة كوانزو، حيث سيسهم في تيسير حركة المستثمرين بين البلدين الصديقين.

