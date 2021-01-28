مال وأعمال

اختارت شركة «زين الكويت» شركة هواوي لتعزيز نظام التخزين لديها. وفي اطار التعاون بين الطرفين، تم اعداد الجيل الجديد من حل «هواوي اوشن ستور دورادو 6» للتخزين الشامل في مقر «زين» الكويت ليكون اساساً لنظام التخزين الحديث.

وتماشياً مع احدث التوجهات في عالم التكنولوجيا، قررت «زين» الكويت تعزيز نظام التخزين لديها بالاعتماد على الحلول الشاملة والرائدة في الأسواق التي توفرها هواوي. وستسهم عمليات التوسعة والتحديث في تحسين اداء وكفاءة نظام التخزين في شركة «زين» الكويت بشكل كبير والحد من تكاليف العمليات. كما ستسهم في تمكين البنية التحتية لشركة «زين» من تشغيل تقنيات الجيل الخامس والتي تتطلب ترددات عالية وزمن استجابة منخفض. وقال راضي بوشهري، مدير انظمة دعم الأعمال في «زين» الكويت: «توفر هواوي واحداً من افضل منتجات وحلول التخزين وهي شريك مثالي لنا في تحديث نظام التخزين. تم نشر المشروع اثناء فترة تفشي الجائحة، حيث واجهنا العديد من التحديات في مختلف المجالات. وبفضل الخبرة التقنية الكبيرة والقدرات الفنية والمرونة التي تتمتع بها هواوي، تمكنا من مواصلة اعمالنا بنجاح دون توقف».

من جانبه قال روي لو، المدير التنفيذي لمجموعة اعمال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في هواوي في منطقة شمال الخليج: «يسعدنا ان نتعاون مع «زين» الكويت وهي واحدة من اكبر مزودي خدمات الاتصالات في المنطقة، كشريك استراتيجي لتلبية احتياجات التخزين لديها. وتم تصميم انظمة التخزين الشامل المخصصة للمؤسسات «هواوي اوشن ستور دورادو 6» لتوفير الخدمات الأساسية التي تتطلب مزيداً من الدقة. وتوفر الأنظمة اداءً تقنياً فائقاً ويمكن الاعتماد عليه لتلبية متطلبات تخزين البيانات المتزايدة في قواعد البيانات الكبيرة كالتي تعتمد عليها «زين» الكويت. وبفضل هذا المشروع، اصبحت البنية التحتية لشركة «زين» الكويت جاهزة لتشغيل شبكات الجيل الخامس».

