مال وأعمال

انطلقت الحملة الوطنية لتكريم الكفاءات الوطنية «الكويت تقول شكرا» في نسختها الجديدة والتي جاءت لتكريم العاملين بالصفوف الاولى من الهيئتين التمريضية والطبية بالتعاون مع شركة زين وماكدونالدز وكافية فايتالايز وعدد من الشركات الأخرى

وصرح مدير حملة الكويت تقول شكراً مزيد مبارك المعوشرجي: ان الهدف من الحملة هو توجيه الشكر والتقدير لرفع الروح المعنوية لكل العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة وباء فيروس كورونا «كوفيد -19» الذي اجتاح العالم والذي أمتد طوال عام كامل تقريباً. ودعا المعوشرجي القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام المشاركة في دعم العاملين بالصفوف الامامية الذين أثبتوا تفانيهم في تحمل المسؤولية تجاه الوطن متمنياً من المولى عز وجل أن يزيل هذا الوباء عن العالم وتعود الحياة كما كانت عليه كما أثنى المعوشرجي على جهود العاملين في المستشفى الميداني في أرض المعارض وعلى التنظيم الرائع ضمن اطار انطلاق حملة التطعيمات للقاح الجديد الذي بدأ خلال الشهر الماضي ما سبب أيضا حملا إضافيا على الهيئتين التمريضية والطبية من أجل نجاح حملة التطعيمات في التقليل من أضرار هذا الوباء والوصول إلى العدد المطلوب من التطعيمات من أجل الانتقال إلى المرحلة الخامسة ومن ثم العودة المرجوة للحياة الطبية في البلاد.

وشكر المعوشرجي كل من اسهم في هذه الحملة وعلى وجه الخصوص «شركة زين للاتصالات» الشريك الدائم لحملة «الكويت تقول شكرا» والشريك الدائم في دعم ورعاية أي مشروع وطني يخدم المجتمع.

