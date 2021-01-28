مال وأعمال

أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين الألمان للشهر الرابع على التوالي مع الاقتراب من شهر فبراير، اذ أدى تمديد اجراءات العزل العام الأشد صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا الى منع الناس من الخروج للتسوق والانفاق بحرية. وقال معهد جي.اف.كيه للأبحاث ان مؤشره لمعنويات المستهلكين تراجع، استنادا الى مسح شمل نحو ألفي ألماني، الى -15.6 نقطة من قراءة معدلة في يناير عند -7.5 نقاط. يمثل هذا أدنى قراءة منذ يونيو ويخالف توقعا لرويترز عند -7.9 نقاط.

وقال رولف بيوركل الباحث لدى جي.اف.كيه ان اغلاق أجزاء كبيرة من قطاع التجزئة عصف بالرغبة في الشراء تماما كما فعل في العزل العام الأول في ربيع العام الماضي.

