مال وأعمال

أوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس أن اعلانات التعازي في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد واعلانات التهاني لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تمت في 4 صحف يومية وخضعت لما تم التوافق عليه فيما حددته ضوابط مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية.

ولفت الفارس في رده على سؤال برلماني أن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة البترول تخضع لمتابعة دقيقة من قبل مركز التواصل الحكومي طبقاً لضوابط تم تحديدها مسبقاً من قبلهم.

وأوضح أنه يتم التنسيق بين مؤسسة البترول الكويتية من ناحية ومركز التواصل الحكومي طبقاً لضوابط يتم تحديدها مسبقاً، نافياً وجود اعلانات غير مباشرة تخدم أهداف شخصية في حسابات مؤسسة البترول الكويتية.

وشدد الفارس أن آلية الاعلانات في مؤسسة البترول الكويتية تستند الى قرارات مجلس ادارة مؤسسة البترول والذي تم من خلاله اعتماد ضوابط نشر الاعلانات في وسائل الاعلام المحلية.

