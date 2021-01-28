مال وأعمال

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 5.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير الى حوالي 481.4 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 430 ألف برميل.

وقال معهد البترول ان مخزونات البنزين ارتفعت 3.1 ملايين برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.8 مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 361 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي تراجعت 470 ألف برميل يوميا. كما أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر مع تعرضها لضغوط من زيادة مستمرة في الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تلقي بظلالها على توقعات الطلب، لكن الخسائر كبحتها أنباء عن انفجار في السعودية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة ثلاثة سنتات، أو 0.05%، لتسجل عند التسوية 55.91 دولاراً للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا، أو 0.3%، لتبلغ عند التسوية 52.61 دولاراً للبرميل.

وصعدت أسعار النفط لفترة وجيزة أثناء الجلسة بعد تقارير عن انفجار في العاصمة السعودية الرياض، رغم أنه لم يتضح سبب الانفجار.

وما يزيد من احتمال ارتفاع الطلب على النفط في وقت لاحق هذا العام، توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينمو 5.5% في 2021، وهي زيادة قدرها 0.3% عن تقديراته السابقة في أكتوبر

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن ادار معلومات الطاقة الأميركية.

