مال وأعمال

قالت وزارة النفط العراقية، ان العراق وقع مذكرة تفاهم مع توتال لتنفيذ «مشاريع كبيرة واعدة» في البلاد، على الأخص في مجال استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاق وُقع خلال زيارة يقوم بها الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان.

الى ذلك، كان وزير المالية العراقي علي علاوي قد قال في مقابلة مع «بلومبيرغ»، ان العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

وأوضح علاوي أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الانفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم انشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.

