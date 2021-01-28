مال وأعمال

زادت ايرادات شركة بايت دانس المحدودة بأكثر من الضعف لتصل الى حوالي 35 مليار دولار العام الماضي، متحدية بذلك المنافسة العالمية المتزايدة ومحاولة ترامب حظر خدمة الفيديو المميزة تيك توك TikTok في الولايات المتحدة. قالت مصادر، ان الشركة الصينية تمكنت من زيادة أرباحها التشغيلية الى ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2020 من أقل من 4 مليارات دولار في العام السابق. ويأتي هذا النمو في العام الذي سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لحظر TikTok وفرض بيعها للمستثمرين الأميركيين بقيادة شركة «أوراكل». مع وجود جو بايدن في منصبه، تقترب الشركة من ادراج جزء من امبراطورية وسائل التواصل الاجتماعي في هونغ كونغ. وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».