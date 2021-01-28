مال وأعمال

مهد الاتحاد الأوروبي الطريق أمام شركات من بينها «تسلا»، و«بي ام دبليو» للحصول على حوالي 2.9 مليار يورو (3.5 مليارات دولار) من المساعدات الحكومية لمشاريع البطاريات التي ستعزز مكانة الاتحاد في السباق لانتاج المزيد من السيارات الكهربائية. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يؤدي الدعم الى تشجيع الاستثمار الخاص على تخصيص أكثر من 3 أضعاف مبلغ الدعم بما يصل لنحو 12 مليار يورو، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ»».

من المقرر أن تصل المساعدات الى 42 شركة عبر 12 دولة، حيث ستستفيد شركات مثل «ستيلانتيس»، وهي التحالف الجديد بين بيجو وفيات.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي، تقليل اعتماده على بطاريات السيارات الكهربائية من المنتجين الآسيويين، حيث من المتوقع أن تصل قيمة سوق البطاريات في أوروبا الى 250 مليار يورو بحلول عام 2025.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش: «ستعزز أوروبا بهذه الطريقة مكانتها كمنطقة جذب عالمية للاستثمار في البطاريات. سيساعد هذا المشروع الأوروبي في احداث ثورة في سوق البطاريات».

وتتوقع BloombergNEF مبيعات لنحو 1.9 مليون من السيارات الهجينة والكهربائية في أوروبا هذا العام، متصدرة الصين وتقريباً أربعة أضعاف اجمالي المبيعات المتوقعة في أميركا الشمالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك، ان الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية تخطط لاضافة منشأة لانتاج خلايا البطارية في مصنع تجميع السيارات الذي تقوم ببنائه بالقرب من برلين.

ومن بين شركات صناعة السيارات الأخرى التي تستثمر في انتاج البطاريات الأوروبية مجموعة PSA، التي اندمجت مع شركة فيات كرايسلر لتشكيل ستيلانتيس.

